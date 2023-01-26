Journal of Physiology: высококалорийные диеты привели к уменьшению съедаемых калорий

Специалисты из Медицинского колледжа штата Пенсильвания (США) выяснили, что высококалорийные диеты с высоким содержанием жиров привела к уменьшению съедаемых калорий из-за особого механизма мозга, описанного в статье в журнале Journal of Physiology.

В процессе исследования авторы рассмотрели 133 самцов и 72 самки мышей, которых кормили высококалорийной или обычной (контрольной) диетой в течение одного, трех, пяти или 14 дней. Полученные данные были объединены с информацией о воздействии на отдельные нейронные цепи.

Выяснилось, что большое количество потребления калорий в краткосрочной перспективе (от трех до пяти дней) регулируется клетками, называемыми астроцитами (большие клетки в форме звезды в мозге, которые отвечают за множество различных функций нейронов в мозге), которые контролируют сигнальный путь между мозгом и желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Постоянное соблюдение подобной диеты нарушает сигнальный путь, управляя таким образом желудком. Со временем астроциты теряют чувствительность к жирной пище. Примерно через 10-14 дней после начала приема калорийной еды астроциты перестают реагировать, и способность к регуляции мозгом сокращается.

Активация астроцитов высвобождает глиотрансмиттеры, которые приводят к возбуждению нервных клеток, что стимулирует нейроны, ответственные за нормальную работу желудка. В результате желудок систематично сокращается для наполнения и опорожнения в ответ на попадание пищи. Когда астроциты подавляются — реакция нарушается. Снижение количества глиотрансмиттеров приводит к задержке пищеварения, поскольку желудок не заполняется и не опорожняется должным образом.

Подобные исследования важны для понимания механизмов, формирующих переедание, из-за которого может возникнуть ожирение. В дальнейшем это будет способствовать разработке новых методов лечения таких состояний. Однако ученые подчеркивают, что пока их выводы предварительные, для начала надо провести исследования на людях.

