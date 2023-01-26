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17:07, 26 января 2023Россия

В Совфеде анонсировали рассмотрение закона об отмене публикаций деклараций

Сенатор Полетаев: Совфед 1 февраля рассмотрит закон об отмене публикаций деклараций

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Совфед 1 февраля рассмотрит законопроект об отмене обязанности парламентариев публиковать декларации о доходах, анонсировал сенатор Владимир Полетаев. Его слова приводит РИА Новости.

Член Совфеда отметил, что лично поддерживает принятие документа.

Госдума уже приняла поправку о новом формате публикации деклараций депутатов и сенаторов во втором чтении.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что с 1 марта 2023 года перестанут публиковаться декларации о доходах и имуществе российских депутатов и сенаторов. По его словам, в открытом доступе будет выкладываться только информация о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отмену публикаций деклараций условиями специальной военной операции на Украине, которые вносят свою специфику в ситуацию.

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Никита Абрамов
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