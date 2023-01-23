Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:04, 23 января 2023Экономика

Декларации российских депутатов перестанут публиковать

Декларации о доходах и имуществе российских депутатов перестанут публиковать с 1 марта

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

С 1 марта 2023 года перестанут публиковаться декларации о доходах и имуществе российских депутатов и сенаторов. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он пояснил, что в открытом доступе будет выкладываться лишь информация о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения. Сведения о доходах и недвижимости парламентариев России и членов их семей публиковать больше не будут. «Это будет общая статистическая информация», — добавил Крашенинников.

Декларации о доходах и имуществе законодатели страны должны будут подать до 1 апреля в специальные комиссии соответствующей палаты парламента, напоминает газета.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции.

В прошлом году, согласно декларациям, стало известно, что в собственности российских сенаторов и их жен, помимо квартир и дач, находятся также и вилы, грабли и конюшня. А во владении депутата ГД от «Единой России» Алексея Ткачева к концу 2021 года оказалось 148 объектов недвижимости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Российские войска взяли под контроль Краснополье в ДНР
В Госдуме предложили способ вывести российские активы из офшоров
Песков заявил о согласовании с Путиным кандидатуры нового ректора РАНХиГС
Россиянина заподозрили в убийстве матери и нападении на сестру
Боец UFC Волков рассказал о любви к курению сигар
Cтало известно о состоянии здоровья Александра Збруева
Экс-солистка «Стрелок» перенесла микроинсульт на суде с Волочковой
Четверо россиян погибли в аварии с перевозившим пациентов микроавтобусом
Италия назвала срок отказа от российского газа
Louis Vuitton начал продавать «коробки для бургеров» за 231 тысячу рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.