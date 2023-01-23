Декларации российских депутатов перестанут публиковать

Декларации о доходах и имуществе российских депутатов перестанут публиковать с 1 марта

С 1 марта 2023 года перестанут публиковаться декларации о доходах и имуществе российских депутатов и сенаторов. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он пояснил, что в открытом доступе будет выкладываться лишь информация о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения. Сведения о доходах и недвижимости парламентариев России и членов их семей публиковать больше не будут. «Это будет общая статистическая информация», — добавил Крашенинников.

Декларации о доходах и имуществе законодатели страны должны будут подать до 1 апреля в специальные комиссии соответствующей палаты парламента, напоминает газета.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции.

В прошлом году, согласно декларациям, стало известно, что в собственности российских сенаторов и их жен, помимо квартир и дач, находятся также и вилы, грабли и конюшня. А во владении депутата ГД от «Единой России» Алексея Ткачева к концу 2021 года оказалось 148 объектов недвижимости.

