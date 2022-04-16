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Российский депутат отчитался о 148 объектах недвижимости

Депутат Госдумы от «Единой России» Ткачев отчитался о 148 объектах недвижимости

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Во владении депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Алексея Ткачева к концу 2021 года оказалось 148 объектов недвижимости. Об этом сообщается в декларации о доходах, опубликованной на думском сайте.

Согласно документу, в собственности российского депутата находятся 146 земельных участков и два жилых дома, а в пользовании — участок земли, дом и квартира. За минувший год его заработок составил 5 миллионов 716 тысяч рублей.

Кроме того, Ткачев задекларировал доход трех своих детей. Так, каждому из них депутат безвозмездно отдал в пользование по квартире площадью 71 квадратный метр.

Ранее депутат от «Единой России» Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается прекратить публиковать в открытом доступе декларации о доходах подвергнутых западным санкциям российских чиновников и их семей. По его словам, документ позволит предотвратить возможность использования данных, публично раскрываемых государственными и муниципальными органами.

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Сергей Истомин
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