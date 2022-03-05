В России предложили запретить публикации данных подвергнутых санкциям чиновников

Депутат от «Единой России» Владислав Резник внес в Государственную Думу законопроект, в котором предлагает прекратить публиковать в открытом доступе декларации о доходах подвергнутых западным санкциям российских чиновников и их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Резник пояснил, чем вызвано такое предложение.

«Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью предотвратить возможность использования сведений, публично раскрываемых государственными и муниципальными органами, государственными корпорациями и иными организациями, осуществляющими публичные функции, в рамках законодательства о противодействии коррупции, недружественными государствами для оказания давления и (или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей», — говорится в пояснительной записке к предложенному законопроекту.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление, что некоторые страны решили ввести санкции против России.

Если ограничения имеют своей целью подвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки президента России Владимира Путина, то эти санкции не имеют шанса быть успешными, отметил пресс-секретарь главы государства.