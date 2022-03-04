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Песков рассказал о своем отношении к санкциям против России

Песков заявил, что сожалеет о санкциях, введенных рядом стран против России

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление, что некоторые страны решили ввести санкции против России. Его слова приводит РБК.

Если ограничения имеют своей целью подвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки президента России Владимира Путина, то эти санкции не имеют шанса быть успешными, отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что поправки, дополняющие Уголовный кодекс (УК) РФ статьей «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», депутаты Госдумы приняли 4 марта во втором и третьем чтениях.

Кроме того, Госдума единогласно одобрила законопроект о введении в стране наказания за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. За распространение заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

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Сергей Истомин
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