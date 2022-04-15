Российские сенаторы и их жены задекларировали конюшню, грабли и коневозку

Российские сенаторы и их жены задекларировали торговый павильон, конюшню и грабли

В собственности российских сенаторов и их жен помимо квартир и дач, находятся также и вилы, грабли и конюшня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на их опубликованные декларации о доходах парламентариев и их родственников.

Согласно документам, супруга представителя Рязанской области Игоря Морозова владеет складскими помещениями, конюшнями, а также сельхозтехникой, в том числе вилами, граблями, косилками и сеялками. Среди транспортных средств ей были зарегистрированы автомобиль Audi и коневозка.

Сенатор от Удмуртии Юрий Федоров заявил, что у него в собственности помимо автомобилей BMW есть мотовездеход, снегоход и снегоболотоход. Его жена же владеет торговым павильонном.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл свои доходы за 2021 год. Согласно декларации, в 2021 году пресс-секретарь главы государства заработал 14,5 миллиона рублей. В собственности Пескова находятся три квартиры площадью 111,7, 112,5 и 55,3 квадратного метра, половина права владения парковочным местом площадью 12,6 квадратного метра, а также три автомобиля (два Mercedes Benz V250 и Kia Ceed) и снегоболотоход Can-Am. В пользовании Пескова значатся два земельных участка площадью 7,9 тысячи и 1,4 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 779,2 квадратного метра.

