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Раскрыты доходы Пескова

Пресс-секретарь Путина Песков раскрыл свои доходы за 2021 год

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл свои доходы за 2021 год. Декларация опубликована на сайте Кремля.

Согласно документу, в 2021 году пресс-секретарь главы государства заработал 14,5 миллиона рублей. В собственности Пескова находятся три квартиры площадью 111,7, 112,5 и 55,3 квадратных метра, половина права владения парковочным местом площадью 12,6 квадратных метра, а также три автомобиля (два Mercedes Benz V250 и Kia Ceed) и снегоболотоход Can-Am.

В пользовании Пескова находятся два земельных участка площадью 7,9 тысячи и 1,4 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 779,2 квадратных метра.

Супруга Пескова Татьяна Навка двумя земельными участками, двумя жилыми домами и тремя квартирами, а также двумя автомобилями Mercedes-Benz и мотовездеходом Yamaha. В собственности сына Пескова указана квартира во Франции площадью 180 квадратных метров.

В декларации президента Владимира Путина указан доход 10,2 миллиона рублей, а также квартира площадью 77 квадратных метров, гараж площадью 18 квадратных метров, два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

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Платон Щукин
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