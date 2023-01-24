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12:48, 24 января 2023Россия

Кремль объяснил условиями СВО возможную отмену публикаций деклараций чиновников

Песков о возможной отмене публикаций деклараций чиновников: СВО несет свою специфику

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Условия специальной военной операции (СВО) на Украине вносят свою специфику. Так на вопрос о возможной отмене публикация деклараций чиновников ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Накануне председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что с 1 марта 2023 года перестанут публиковаться декларации о доходах и имуществе российских депутатов и сенаторов. По его словам, в открытом доступе будет выкладываться только информация о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения.

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Никита Абрамов
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