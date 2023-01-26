В Госдуме отреагировали на заявление МОК о допуске россиян к соревнованиям

Депутат Журова назвала изуверскими слова МОК о возможном допуске россиян к соревнованиям

Заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном предоставлении индивидуального допуска россиян к соревнованиям является изуверским предложением. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила заслуженный мастер спорта, первый зампред комитета Госдумы по международным делам России Светлана Журова.

Ранее МОК обнародовал заявление, согласно которому собирается разрешить допуск на международные соревнования для российских и белорусских спортсменов, но только в нейтральном статусе и в том случае, если атлет не нарушал антидопинговые правила и не был замечен в поддержке специальной военной операции (СВО). Окончательное решение о допуске атлетов к соревнованиям пока не принято.

Комиссия по отслеживанию

Там есть очень важное слово, которое они сказали: «возможно», — то есть мы сейчас должны все пообсуждать это, они, видимо, должны посмотреть наши реакции, посмотреть, как спортсмены себя после этого поведут Светлана Журова депутат Госдумы

По мнению депутата, вопрос, что делать в этой ситуации, будет раскалывать болельщиков и общество. «Это абсолютно точно. Боюсь, на это и рассчитано, рассчитано, чтобы спортсменов поставить в такое положение, что они будут понимать, что вряд ли подойдут под эти критерии», — подчеркнула она.

Парламентарий предположила, что будет создана комиссия по отслеживанию деятельности спортсменов. И она будет индивидуально по каждому принимать решение на основании того, говорил атлет что-то про спецоперацию или нет, любит он Россию или нет, получал ли он госфинансирование на подготовку или нет.

По словам Журовой, может сложиться аналогичная ситуация, как перед Олимпиадой в Корее. «У нас ряд спортсменов до сих пор не знает, за что их не допустили до Олимпиады. Причин не было никаких. Была некая комиссия, которая персонально выносила вердикты и не объясняла ничего, без суда и без следствия, по большому счету, отстраняла людей от Олимпиады», — пояснила она.

Допустят единицы

Если кто-то из российских спортсменов будет допущен к соревнованиям, но вдруг скажет что-то положительное об СВО или о России, то сразу выпадет из списка, допустила собеседница «Ленты.ру». Эти условия она сочла практически невозможными для выполнения.

«Изуверское предложение. Мы вроде вам конфетку даем — а нет, знаете, у вас мама плохая, я конфетку обратно забираю. Ребенок думает, что значит, мама плохая, мама у меня любимая и единственная. Нет, пока ты не скажешь, что у тебя мама плохая, я тебе конфетку не дам. Потом еще ко всему прочему соседи скажут, как он мог даже подумать, что у него мама плохая, какому-то дяде чужому это сказать ради конфетки», — высказалась депутат.

Спортсменов фактически ставят в такое положение, заманивая, но потом не факт, что эта конфетка окажется у них в руках Светлана Журова депутат Госдумы

Журова предположила, что до соревнований в итоге допустят тех спортсменов, которые имеют российское гражданство, но по каким-то причинам уже давно живут за границей. А таких единицы, убеждена она, и не факт, что они лучше по результатам чем те, кто находится в России.

«Получается, сейчас какой-то человек, который там более-менее что-то делает, обращается в МОК и говорит, можно я буду выступать, потому что я живу здесь, имею российский паспорт, я ни отборы не проходил, ни в соревнованиях не участвовал, но я же теперь чистый, у меня же паспорт российский», — поделилась парламентарий.

Я так понимаю, будут собирать наших соотечественников, которые отношения к госфинансированию не имеют, про спецоперацию еще ничего не говорили и так далее. Видимо, в понятии МОК это будет выглядеть так Светлана Журова депутат Госдумы

Ранее на заявление МОК отреагировал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении!» — сказал он.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.