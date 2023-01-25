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22:14, 25 января 2023Спорт

В ОКР отреагировали на заявление МОК о возможном допуске россиян до соревнований

В ОКР пообещали оценить заявление МОК о возможном допуске россиян до соревнований

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который предложил рассмотреть возможность допуска россиян, не поддерживавших проведение СВО на Украине, до соревнований. Функционер высказался в своем Telegram.

«Воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении!» — написал Поздняков. Он добавил, что Россия выступает против любых дополнительных ограничений и дискриминации спортсменов по национальному признаку.

Поздняков также пообещал провести юридическую оценку заявления МОК. «Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями», — добавил он.

Заявление МОК было опубликовано ранее 25 января. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только россияне и белорусы, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Алексей Гусев
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