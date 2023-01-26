Эстония задумала передать Украине кассетные боеприпасы

ERR: Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, требуется согласие Германии

Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, для этого требуется согласие Германии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эстонский портал государственного телерадиовещания ERR.

Просьба о поставках кассетных боеприпасов поступила со стороны Украины. Отмечается, что более 100 стран мира запретили применение, передачу и накопление такого типа боеприпасов в соответствии с соответствующей международной конвенцией. Однако Эстония и Украина в число этих стран не входят.

«Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу тут проблем», — заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

Кассетные боеприпасы десятки лет назад были закуплены Таллином у ФРГ, и чтобы передать их Украине, необходимо заручиться согласием Берлина, говорится в сообщении. Сама Германия от производства и использования таких снарядов отказалась. Вероятно, это обстоятельство может затруднить соответствующие переговоры оборонных ведомств Эстонии и Германии.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали дезинформацией сообщения о том, что Турция поставляет Киеву кассетные боеприпасы. 10 января газета Foreign Policy сообщила, что с ноября прошлого года Анкара поставляет Киеву разработанные в Соединенных Штатах кассетные боеприпасы. В материале говорилось, что украинские власти пытались получить их от Вашингтона в течение нескольких месяцев, но безуспешно.