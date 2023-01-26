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07:09, 26 января 2023Силовые структуры

Строителей полигона для спецназа ГРУ заподозрили в многомиллионном хищении

«Ъ»: строителей полигона для спецназа ГРУ заподозрили в хищении сотен миллионов рублей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов Минобороны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Военные строители обратились в правоохранительные органы после того, как компания АО «Техэнергопроект» из небольшого дагестанского села не сдала объекты, на которые Минобороны выделило 659 миллионов рублей. Сейчас организация находится в стадии банкротства. Подозреваемых и обвиняемых пока нет.

По информации издания, «Техэнергопроект» должен был сдать «под ключ» помещений Отдельного радиотехнического узла Серпухов-15, а также учебного и тренировочного комплекса для спецназа ГРУ на территории воинской части в подмосковном Солнечногорске, включая строительство комплекса по тактико-специальной подготовке водолазов. Ранее к компании уже были поданы десятки исков на многомиллионные суммы однако взыскать с АО оказалось практически нечего.

В ноябре 2022 года сообщалось, что главное военное следственное управление Следственного комитета заочно обвинило предпринимателя Алексея Гагулина — одного из участников преступной группы, похитившей при строительстве и реконструкции подземных бункеров для нужд Минобороны РФ около четырех миллиардов рублей. Подрядчики завысили цены на материалы и работы, не выполнили их в том объеме, который был предусмотрен соглашением.

Ранее в Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителей АО «Звезда-стрела» и аккредитованного военного представительства Министерства обороны по факту хищения свыше 15 миллионов рублей из средств государственного оборонного заказа.

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Марина Совина
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