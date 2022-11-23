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15:33, 23 ноября 2022Силовые структуры

Руководителей военного представительства задержали по делу о хищении миллионов

В Ростовской области возбудили дело о хищении 15 млн рублей из средств гособоронзаказа

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителей АО «Звезда-стрела» и аккредитованного военного представительства Министерства обороны по факту хищения свыше 15 миллионов рублей из средств государственного оборонного заказа. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, хищение было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. Следователи возбудили дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Выяснилось, что руководители АО «Звезда-стрела» вместе с сотрудниками военного представительства российского ведомства вносили недостоверные данные в расчеты заключенных госконтрактов, что делалось ради хищения средств.

2 ноября сообщалось, что главное военное следственное управление Следственного комитета заочно обвинило предпринимателя Алексея Гагулина — одного из участников преступной группы, похитившей при строительстве и реконструкции подземных бункеров для нужд Минобороны РФ около 4 миллиардов рублей.

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Владимир Седов
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