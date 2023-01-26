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16:49, 26 января 2023Россия

Пригожин назначил ответственного за Стрелкова

Пригожин вместо личной встречи назначил ответственного за Стрелкова
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин вместо личной встречи назначил ответственного за бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова). Слова предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

«Никого лично в ЧВК "Вагнер" мы не приглашаем. Я сделал исключение и пригласил явиться в Луганск Стрелкова Игоря Ивановича. Теперь он начинает капризничать и хочет моей личной встречи с ним», — сказал Пригожин.

Вместо личной встречи глава ЧВК назначил ответственного за Стрелкова Андрея Трошева. Бизнесмен также отметил, что он доверяет Трошеву, и добавил, что найдет способ, как передать Стрелкову его номер телефона.

«Но если вы тупо приссали и даете заднюю, то просьба в дальнейшем не беспокоить и дать нам спокойно работать», — добавил Пригожин.

Ранее Пригожин позвал Стрелкова участвовать в специальной военной операции на Украине в составе штурмового подразделения ЧВК «Вагнер». В ответ Стрелков сказал, что будет думать над этим предложением, если глава ЧВК не иронизировал. При этом экс-министр обороны ДНР отметил, что соглашаться или не соглашаться вступить в ряды «Вагнера» он будет решать только в том случае, если от Пригожина поступит предложение «в нормальном виде».

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Никита Абрамов
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