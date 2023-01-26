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20:47, 26 января 2023Мир

В США заявили о намерении добиться возвращения Украине потерянных территорий

Нуланд: Вашингтон намерен добиться возвращения вошедших в состав России территорий Киеву
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вашингтон хочет добиться возвращения вошедших в состав России территорий под контроль Киева, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Трансляция выступления доступна на сайте комитета по иностранным делам Сената США.

«Это верная формулировка», — ответила она на вопрос, является ли одной из целей нынешней администрации США возвращение под контроль Украины территорий, которые были ею потеряны в результате российской спецоперации.

Кроме того, Вашингтон намерен убедиться, что Киев располагает необходимыми средствами для того, чтобы «попытаться вытеснить» Вооруженные силы (ВС) России с этих территорий, а также в случае успеха не дать им перегруппироваться для нового наступления, подчеркнула замгоссекретаря.

Ранее Нуланд заявила, что Соединенные Штаты готовы смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны ВС России.

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Варвара Кошечкина
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