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23:33, 26 января 2023Россия

«Росэнергоатом» опроверг сообщения о мощных взрывах около Запорожской АЭС

«Росэнергоатом» опроверг сообщения МАГАТЭ о мощных взрывах около Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В «Росэнергоатоме» опровергли сообщения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал информацию экспертов МАГАТЭ о взрывах на объекте провокацией с целью дискредитации России.

«В этот период работала артиллерия, но на значительном удалении. Никаких взрывов не было ни на территории атомной станции, ни около нее», — заявил Карчаа. Он подчеркнул, что сотрудники станции, эксплуатирующей компании и инспекторы МАГАТЭ ежедневно осматривают Запорожскую АЭС, обходя пешком ее периметр.

Ранее Ренат Карчаа, комментируя заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о единстве мнений сторон по созданию зоны безопасности у Запорожской АЭС, обвинил агентство в попытках имитации деятельности.

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Марина Совина
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