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19:11, 26 января 2023Из жизни

Самый быстрый полицейский пешком догнал преступников на фургоне

Полицейский пешком догнал преступников на фургоне и прослыл самым быстрым в Великобритании

Полицейский из британского графства Эссекс пешком догнал преступников на фургоне и задержал их, после чего прослыл самым быстрым полицейским в Великобритании. Об этом сообщает The Mirror.

Констебль Люк Уотсон шесть лет работает в полиции. Он настолько быстро бегает, что еще ни разу не упустил убегающего подозреваемого. Недавно ему удалось догнать движущийся фургон.

Преследование фургона попало на запись с камеры наблюдения, которую начальство мужчины опубликовало в соцсетях. Сотруднику правоохранительных органов пришлось догонять транспортное средство пешком, так как преследование на автомобиле было бы слишком рискованным. На записи видно, как Уотсон разбивает дубинкой водительское окно, в то время как машина набирает скорость. В конце концов полицейскому удается догнать фургон и задержать водителя и вооруженную ножом пассажирку, когда транспортное средство врезается в другой автомобиль.

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Фургон был полон краденых вещей. Пару признали виновной в краже, хранении холодного оружия и наркотиков.

В другой раз Уотсону удалось в одиночку задержать трех убегавших мошенников, которые пытались угнать автомобиль BMW. В ходе погони полицейскому пришлось перепрыгнуть через несколько заборов.

«Мне очень нравится моя работа. У нас хорошая команда, и это здорово — выходить и разговаривать с людьми. Мы хорошо знаем местность и решаем проблемы, которые важны для общества», — отметил полицейский.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке полицейские прибыли по вызову и обнаружили на месте происшествия коллег, занимавшихся сексом. Сообщается, что между коллегами давно кипели страсти.

Алиса Дмитриева
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