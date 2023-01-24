Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 24 января 2023Из жизни

Полицейские приехали по вызову и обнаружили занимавшихся сексом коллег

В Нью-Йорке полицейские обнаружили на парковке обнаженных коллег, занимавшихся сексом

Фото: Shutterstock

В Нью-Йорке, США, полицейские прибыли по вызову и обнаружили на месте происшествия коллег, занимавшихся сексом. Об этом сообщает OutKick.

Вызов поступил от мужчины, который ночью услышал женские крики, доносящиеся с парковки полицейского участка. Он не смог разглядеть, какая именно машина была источником шума.

Два сотрудника правоохранительных органов, приехавшие по вызову, обнаружили на парковке своих обнаженных коллег. Мужчина и женщина, которые были напарниками, занимались сексом в машине.

Материалы по теме:
У каждого дела запах особый Daily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
У каждого дела запах особыйDaily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
21 февраля 2017
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Сообщается, что между коллегами давно кипели страсти. Минувшим летом жена мужчины-офицера узнала о романе мужа на стороне и явилась в участок, чтобы выяснить отношения с соперницей.

После этого в участке в присутствии начальства и коллег произошла ссора между двумя полицейскими. Несмотря на скандал, мужчина и его любовница остались напарниками.

Сообщается, что приехавшие на вызов полицейские не подали рапорт и не активировали нательные камеры. Тем не менее, провинившихся сотрудников перевели на другие должности.

Ранее сообщалось, что замужняя сотрудница полиции из американского штата Теннесси и несколько ее коллег лишились работы после того, как стали известны подробности их незаконных взаимоотношений на рабочем месте. Женщина подозревается в том, что вступила в сексуальную связь с шестью коллегами мужского пола.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Эрдоган высказался о членстве Швеции в НАТО после сожжения Корана в Стокгольме
В Минобороны рассказали об обнаружении иностранных наемников по телефонам
Замглавы офиса Зеленского задумали отправить в Херсон после увольнения
Семь человек убиты в результате стрельбы
Тревел-блогер назвал главные критерии россиян в выборе страны для эмиграции
40-летняя жена Александра Реввы показала лицо без макияжа
Байден предложил Минюсту США провести проверку в своем доме
Сжегший Коран шведский политик пригрозил повторить акцию у посольства России
Байден призвал Конгресс США одобрить запрет на продажу штурмового оружия
Онищенко призвал мир готовиться к новым пандемиям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.