Полицейские приехали по вызову и обнаружили занимавшихся сексом коллег

В Нью-Йорке полицейские обнаружили на парковке обнаженных коллег, занимавшихся сексом

В Нью-Йорке, США, полицейские прибыли по вызову и обнаружили на месте происшествия коллег, занимавшихся сексом. Об этом сообщает OutKick.

Вызов поступил от мужчины, который ночью услышал женские крики, доносящиеся с парковки полицейского участка. Он не смог разглядеть, какая именно машина была источником шума.

Два сотрудника правоохранительных органов, приехавшие по вызову, обнаружили на парковке своих обнаженных коллег. Мужчина и женщина, которые были напарниками, занимались сексом в машине.

Сообщается, что между коллегами давно кипели страсти. Минувшим летом жена мужчины-офицера узнала о романе мужа на стороне и явилась в участок, чтобы выяснить отношения с соперницей.

После этого в участке в присутствии начальства и коллег произошла ссора между двумя полицейскими. Несмотря на скандал, мужчина и его любовница остались напарниками.

Сообщается, что приехавшие на вызов полицейские не подали рапорт и не активировали нательные камеры. Тем не менее, провинившихся сотрудников перевели на другие должности.

Ранее сообщалось, что замужняя сотрудница полиции из американского штата Теннесси и несколько ее коллег лишились работы после того, как стали известны подробности их незаконных взаимоотношений на рабочем месте. Женщина подозревается в том, что вступила в сексуальную связь с шестью коллегами мужского пола.

