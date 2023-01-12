Сотрудница полиции занялась сексом с шестью коллегами и лишилась работы

Daily Star: сотрудницу полиции уволили за секс с шестью коллегами

Замужняя сотрудница полиции из американского штата Теннесси и несколько ее коллег лишились работы после того, как стали известны подробности их незаконных взаимоотношений на рабочем месте. Об этом сообщает Daily Star.

Меган Холл подозревается в том, что вступила в сексуальную связь с шестью коллегами мужского пола. Она обменивалась с ними откровенными фото, с двумя из них занималась оральным сексом на территории полицейского участка, а также занималась сексом в рабочее время.

Нарушения привели к увольнению не только Халл, но и ее партнеров по развлечениям — сержанта Льюиса Пауэлла, офицера Хуана Луго, сержанта Тай МакГоуан и детектива Сенеки Шиллдс. Еще двое офицеров, Патрих Малиокко и Ларри Холледей, которых подозревают в незаконных отношениях с Холл, сохранили свои должности, но были отстранены от работы.

Незаконные связи имели место в комнатах отелей и дома у других офицеров. Один из инцидентов произошел на лодке, а другие — в полицейском участке, где работали Холл и ее коллеги. Об авантюрах стало известно после того, как мэр города Ла-Верн Джейсон Коул получил предупреждение о том, что Холл занималась сексом втроем с Малиокко и его женой. Мужчина признал, что не единожды занимался сексом с Холл. Полицейский добавил, что видел, как Холл и Холледей целуются во время просмотра футбольного матча. Кроме того, она целовала его жену Эми, когда узнала, что пара состоит в открытом браке.

Холл, которая заявила, что сама состоит в открытых отношениях с мужем, договорилась на секс втроем с четой Малиокко, несмотря на протест со стороны ее мужа. Кроме того, Холл заявила, что занималась сексом с Пауэллом, когда оба были на смене. Сначала Пауэлл отрицал сексуальный контакт с Холл, но заявил следователям, что все знают, что у нее много партнеров. Позже его поймали на лжи, и он признал, что тоже занимался сексом с коллегой.

Холледей тоже сознался, что занимался сексом с Холл много раз, а МакГоуэн заявил, что однажды пришел к Холл с другой женщиной и показал свои гениталии.

Коллеги женщины рассказали, что видели, как Холл под воздействием алкоголя сняла рубашку во время вечеринки. Перед этим Малиокко насильно напоил ее водкой, а другие офицеры увидели это и попытались защитить ее. Малиокко рассказал, что его беспокоило психическое состояние Холл и ее пристрастие к алкоголю. Однажды он видел, как Холл приложила к голове незаряженный пистолет и нажала на спусковой крючок.

Начальник кадровой службы Эндрю Пэттон, провел расследование и санкционировал штраф для восьми полицейских в связи с сексуальными контактами в служебное время, сексуальным преследованием и лжесвидетельством в ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в американском штате Кентукки судья неоднократно вступала в интимную связь с подчиненным в зале суда, в результате чего лишилась работы. Она позволяла мужчине играть на гитаре, петь и распивать алкоголь, находясь при исполнении.

