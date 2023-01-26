Зеленский начал просить у НАТО истребители, еще не получив танки

Владимир Зеленский начал просить у НАТО истребители и дальнобойные ракеты. Речь политика размещена на сайте офиса президента Украины.

Он рассказал, что 25 января разговаривал с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. «Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину. Это мечта. И это задача», — сказал он.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев может получить от Запада все что угодно, кроме ядерного оружия. «Нам не хотели давать тяжелую артиллерию — потом дали. Затем не хотели давать системы HIMARS — теперь дали. Нам не хотели давать танки, теперь нам дают танки», — сказал чиновник. Сак рассказал, что теперь Киев будет пытаться выбить у стран НАТО истребители западного производства четвертого поколения.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Вашингтон предоставит Киеву запчасти и оборудование для танков, а также боеприпасы для них.