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15:31, 26 января 2023Россия

Депутат предложил раздать земли в России «живущим в аду» европейцам

Депутат Гусев призвал улучшить демографию России за счет раздачи земли европейцам

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Улучшить демографическую ситуацию в России можно за счет приглашения в страну граждан стран Европы и США, которые в настоящее время фактически живут в аду. С таким предложением выступил депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, передает Ura.ru.

По словам политика, за минувший год численность населения России сократилась. Поправить положение дел можно было бы благодаря притоку иностранцев, которых следует привлекать раздачей бесплатной земли.

«Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: "Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!" Люди оттуда ломанутся. Семь миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам», — заявил Гусев.

Ранее в январе депутат Госдумы Федот Тумусов выступил с предложением дать «призывную амнистию» мужчинам, уехавшим из России после объявления частичной мобилизации при одном условии. По его задумке, они будут освобождены от призыва, если определенное время будут работать в Дальневосточном федеральном округе.

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Варвара Кошечкина
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