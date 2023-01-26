Актер Садальский выписан из больницы

Актера Станислава Садальского выписали из больницы

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский выписан из Боткинской больницы в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Два дня назад мужчину госпитализировали с сильным носовым кровотечением, которое он не мог остановить самостоятельно. Врачи купировали кровотечение, назначали Садальскому лечение, а также диагностировали артисту гипертонический криз, ринит и искривление перегородки носа. В больнице актер провел два дня.

Ранее народному артисту РСФСР Александру Збруеву оказали экстренную медицинскую помощь. 84-летнему актеру стало плохо дома несколько дней назад: он пожаловался на боли в груди и высокое давление. Супруга Збруева вызвала врачей, которые оказали артисту помощь. Кинодеятель отказался от госпитализации.

Сам актер в беседе с изданием «Подъем» сообщил, что проблемы со здоровьем начались из-за «эмоциональных передряг».