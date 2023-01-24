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04:54, 24 января 2023Культура

Актера Садальского госпитализировали с кровотечением

Актера Садальского госпитализировали с кровотечением в Боткинскую больницу в Москве

Фото: stas.sadalskiy

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский госпитализирован с кровотечением в Боткинскую больницу в Москве. Об этом он сообщил на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ночью по "скорой" забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты...», — рассказал 71-летний актер подписчикам. Он отметил, что медикам пока не удалось остановить кровотечение.

Садальский сообщил, что его приятно удивило «прекрасное» состояние столичной больницы. По его словам, 24 января он должен был лететь в Мурманск.

Ранее Садальский раскритиковал современные российские телепередачи. По его словам, его достали «однотипно-однообразные» шоу. Подобными проектами Садальский назвал «Танцы со звездами», «Ледниковые периоды», а также «Голос» среди детей, взрослых и пенсионеров. «Верх отравы для мозга — "Лучше всех". От одной верещащей отбивки может стошнить», — подытожил актер.

Марина Совина
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