Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:33, 23 января 2023Культура

Народному артисту РСФСР Александру Збруеву оказали экстренную медпомощь

Народному артисту РСФСР Александру Збруеву оказали экстренную медпомощь из-за боли в груди

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Народному артисту РСФСР Александру Збруеву оказали экстренную медицинскую помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным портала, 84-летнему актеру стало плохо дома несколько дней назад: он пожаловался на боли в груди и высокое давление. Супруга Збруева вызвала врачей, которые оказали артисту помощь. Кинодеятель отказался от госпитализации.

Сам актер в беседе с изданием «Подъем» сообщил, что проблемы со здоровьем начались из-за «эмоциональных передряг».

«А сейчас этих вздрязг больше, чем достаточно. Вот у меня поднялось давление и в связи с тем, что Инны Чуриковой не стало, моей любимой партнерши, ну и вообще непросто живем. Сняли давление, сейчас, слава Богу, все нормально», — рассказал Збруев.

Ранее стало известно, что народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. На сайте отделения билетного оператора в Петрозаводске отметили, что в спектакле «Новогодний переполох» с участием Удовиченко вместо нее сыграет другая актриса.

16 января также сообщалось, что режиссера, председателя Союза кинематографистов России Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату. Информация о госпитализации кинодеятеля появилась 5 января. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации
В Европе задумались о прекращении военной помощи Украине ради конца конфликта
Японские компании резко поднимут стоимость страхования судов с СПГ в России
Светлана Ходченкова отметила 40-летие в бикини на пляже
Кремль высказался о возможности заключения мира с Японией
В Кремле прокомментировали признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США
Названы самые популярные направления для отдыха на февральских праздниках
России предсказали временное замедление роста цен
Вассерман объяснил отказ от жилетки
Умер 36-летний актер сериала «Винченцо» На Чул
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.