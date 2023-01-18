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16:28, 18 января 2023Культура

Народную артистку России Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Об этом сообщили на сайте отделения билетного оператора в Петрозаводске, передает РИА Новости.

В организации отметили, что в спектакле «Новогодний переполох» с участием Удовиченко вместо нее сыграет другая актриса. Ранее спектакль «Новогодний переполох» тоже прошел с заменой Ларисы Удовиченко. «Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника», — говорится в сообщении.

Подробности случившегося не сообщаются.

16 января стало известно, что режиссера, председателя Союза кинематографистов России Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату. Информация о госпитализации кинодеятеля появилась 5 января. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое.

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Анастасия Астахова
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