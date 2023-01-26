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17:08, 26 января 2023Мир

США не смогли наказать саудитов за сокращение нефтедобычи

WP: США не смогли наказать Саудовскую Аравию за сокращение нефтедобычи

Фото: David McNew / Reuters

Вашингтон отказался от планов наказать Саудовскую Аравию за сокращение нефтедобычи, заявил высокопоставленный сотрудник американского Госдепартамента. Его слова приводит американская газета The Washington Post.

«Если посмотреть на фактическое сотрудничество, в котором участвуют Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, то оно отвечает интересам США», — сказал чиновник.

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Как отмечает издание, планы администрации американского президента Джо Байдена могли поменяться по той причине, что Саудовская Аравия в целом является проводником интересов Вашингтона в мусульманском мире, а также «играет роль противовеса» главному противнику США на Ближнем Востоке — Ирану.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года. На фоне этого президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США.

Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду. Байден пообещал Саудовской Аравии «некоторые последствия» за сокращение нефтедобычи.

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Глеб Бажуткин
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