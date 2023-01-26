США не смогли наказать саудитов за сокращение нефтедобычи

WP: США не смогли наказать Саудовскую Аравию за сокращение нефтедобычи

Вашингтон отказался от планов наказать Саудовскую Аравию за сокращение нефтедобычи, заявил высокопоставленный сотрудник американского Госдепартамента. Его слова приводит американская газета The Washington Post.

«Если посмотреть на фактическое сотрудничество, в котором участвуют Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, то оно отвечает интересам США», — сказал чиновник.

Как отмечает издание, планы администрации американского президента Джо Байдена могли поменяться по той причине, что Саудовская Аравия в целом является проводником интересов Вашингтона в мусульманском мире, а также «играет роль противовеса» главному противнику США на Ближнем Востоке — Ирану.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года. На фоне этого президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США.

Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду. Байден пообещал Саудовской Аравии «некоторые последствия» за сокращение нефтедобычи.