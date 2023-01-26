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16:23, 26 января 2023Ценности

Россиянам раскрыли главные правила выбора одежды для удачного собеседования

Стилист Анна Морозова посоветовала перед собеседованием изучить дресс-код фирмы

Фото: Shutterstock

Российский стилист-имиджмейкер и продюсер съемок Анна Морозова раскрыла главные правила выбора одежды для удачного собеседования. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

По словам эксперта, менеджеру по подбору персонала или непосредственно руководителю может показаться неуместным, если соискатель решит надеть на интервью яркие наряды. В связи с этим Морозова посоветовала изучить дресс-код фирмы и одеться согласно его требованиям.

Специалист отметила, что при приеме на работу также может учитываться цвет одежды. Например, соискателям, должность которых связана с работой с людьми, подходят светлые тона, а будущим руководителям — темно-синие. Вдобавок Морозова обратила внимание читателей на то, что в любой сфере деятельности будут приветствоваться наряды в классическом стиле.

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Что касается обуви и аксессуаров, то стоит отдавать предпочтение туфлям на среднем устойчивом каблуке или плоской подошве. В образе лучше использовать одно или два украшения. «Стоит отдать предпочтение (...) серьгам и кольцу, броши, изящной подвеске, тонкой нитке жемчуга. Ну а актуальные массивные браслеты и тяжелые бусы лучше отложить для более торжественного случая», — пояснила Морозова.

В заключение собеседница издания рекомендовала иметь в своем гардеробе твидовый костюм с юбкой. Данный комплект является универсальным и сочетается с любыми вещами, считает Морозова.

Ранее стилист Миранда Холдер раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника. Специалист рассказала, что широкие черные брюки носят ответственные и исполнительные люди. Чаще всего ими оказываются администратор или помощник руководителя.

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Мария Винар
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