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16:44, 26 января 2023Среда обитания

В России заявили о стабилизации цен на новостройки

Замглавы Минстроя Стасишин: цены на новостройки в России стабилизировались
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России стабилизировалась стоимость первичного жилья. О ценах на квартиры в новостройках рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, его слова передает РИА Новости.

«Что касается цен, то мы видим, что они стабилизировались. Это произошло за счет оптимизации затрат, что застройщики научились делать совместно с банками», — заявил Стасишин.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года спрос на новое жилье в России сократился на 22 процента. Всего за 12 месяцев в стране было заключено 703,3 тысячи договоров долевого участия против 898,5 тысячи сделок в 2021 году. Повышенный интерес к новостройкам наблюдался весной, однако вскоре показатель резко сократился.

При этом объем предложения первичной недвижимости в Москве в декабре достиг рекордного значения. В столице выставили на продажу 70,4 тысячи объектов — самый большой показатель за всю историю наблюдения за рынком. В старых границах Москвы продавалось 52,3 тысячи лотов, а в Новой Москве — 18,09 тысячи лотов. Эксперты связывают рост объема предложения с выходом на рынок проектов, реализацию которых откладывали из-за пандемии.

Александра Качан
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