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17:57, 26 января 2023Интернет и СМИ

В Совфеде попросили телеканалы не приглашать на ток-шоу треш-стримеров

Сенатор Пушков попросил российские телекомпании не приглашать на ток-шоу треш-стримеров

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков попросил российские телеканалы не приглашать треш-стримеров на различные дискуссии и ток-шоу. Его слова передает РИА Новости.

«Я, как глава комиссии, направил обращение ко всем руководителям наших телекомпаний, с тем чтобы они не приглашали треш-стримеров на различные дискуссии, ток-шоу. Потому что это для них способ рекламы», — сказал сенатор и добавил, что считает их поведение аморальным.

24 января глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал ограничить треш-стримерам доступ к интернету. Для этой цели он предложил создать реестр для треш-стримеров, в который они будут заноситься за публикацию в сети правонарушений. Соответствующее предложение депутат направил Пушкову.

В январе 2022 года прокурор Москвы Денис Попов выступил с предложением блокировать аккаунты треш-стримеров. По его мнению, такие стримы представляют опасность для общества, поскольку разжигают в зрителях низменные чувства. А блокировка, по мнению прокурора, является самым действенным способом защиты молодежи от подобного контента.

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Денис Савосин
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