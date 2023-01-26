Стали известны подробности об убившем жену в Дмитровске россиянине

Родственница убитой супругом россиянки рассказала, что они поженились всего месяц назад

Убитая супругом жительница Дмитровска Орловской области вышла замуж всего месяц назад, 22 декабря. Об этом «Ленте.ру» рассказали знакомая и родственница погибшей.

32-летний мужчина расправился с 27-летней супругой 20 января. По данным следствия, он приревновал жену к другому, после чего взял нож и зарезал ее, нанеся удары в грудь, живот и шею. Осознав произошедшее, супруг попытался совершить суицид, однако ему это не удалось.

По словам знакомой семьи, мужчина приехал в Дмитровск из Украины, получил гражданство и устроился на работу в районный дом культуры. «Вика закончила колледж искусств в Железногорске Курской области. Сейчас на заочке получала вышку в Орле, работала в школе искусств», — поделилась женщина.

Двоюродная сестра убитой рассказала, что перед тем, как пожениться, пара встречалась всего несколько месяцев. «Никому из близких она не рассказывала, что они ругаются. Я думаю, если бы были побои до этого, то она точно это кому-нибудь рассказала», — сообщила она.

Мы все плохо знали ее мужа. Кто-то даже не видел. Она сама не рассказывала ничего, не приводила. Меня удивило, как у них так быстро развились отношения, спустя несколько месяцев, она уже расписалась с Артемом. Это показалось мне странным родственница убитой

После попытки суицида мужчина позвонил в полицию и признался в содеянном. Его госпитализировали. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что в Бурятии мужчина до смерти забил жену, вызвал скорую, но отказался открывать врачам дверь.

