Забивший жену до смерти россиянин вызвал скорую и отказался открывать ей дверь

В Бурятии мужчина до смерти забил жену, вызвал скорую, но отказался открывать ей дверь

В Бурятии задержали 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве супруги — ее мужчина жестоко избил из ревности. Об этом во вторник, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Тело 39-летней многодетной матери врачи и полицейские обнаружили после вскрытия квартиры. Медиков в ночь на 4 декабря вызвал муж потерпевшей, однако прибывшей бригаде он отказался открывать дверь. Пока специалисты пытались попасть внутрь, мужчина пытался скрыть следы преступления — прятал нож под ванной, замывал следы крови.

По данным следствия, накануне мужчина проснулся после застолья, не нашел жену дома и пошел ее искать. В это время женщина была в гостях у знакомого. Обвиняемый стал из ревности избивать потерпевшую кулаками по голове. Дома насилие продолжилось — мужчина нанес ей множество ударов руками, ногами и ножом, в результате чего женщина скончалась. В совершении преступления обвиняемый признался.

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