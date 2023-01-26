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13:46, 26 января 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал жену из ревности и попытался совершить суицид

В Орловской области мужчина зарезал жену из чувства ревности и попытался совершить суицид

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Дмитровске 32-летний россиянин признался в убийстве 27-летней супруги из чувства ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 января этого года он находился у себя дома вместе с женой. Приревновав ее к другому, он взял нож и зарезал ее, нанеся удары в грудь, живот и шею. Осознав произошедшее, обвиняемый попытался совершить суицид, однако ему это не удалось.

Тогда мужчина позвонил в полицию и признался в содеянном. Его госпитализировали. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что в Бурятии мужчина до смерти забил жену, вызвал скорую, но отказался открывать врачам дверь.

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Елизавета Новикова
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