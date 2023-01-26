Встроенный в Windows браузер Edge оказался неудаляемым

Windows Central: пользователи Windows не смогли удалить браузер Edge из-за ошибки

Пользователи Windows пожаловались, что не смогли удалить встроенный в операционную систему браузер Edge. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты портала обратили внимание на сообщения на Reddit, согласно которым браузер Edge оказался неудаляемым из ОС Windows. По словам владельцев ПК, они вручную удалили программу с компьютера, но через некоторое время обнаружили, что ярлык Edge вернулся на рабочий стол.

«Это происходит каждый раз, когда я открываю свой компьютер», — заметил пользователь площадки под ником OneshotFangirl13. «Они уже понимают, что это никому не нравится и не нужно. Вот почему они это делают», — прокомментировал ситуацию посетитель Reddit под ником Callidonaut.

Специалисты Windows Central связались с Microsoft — инженеры компании подтвердили наличие проблемы и заявили, что работают над ее устранением. «Microsoft, безусловно, имеет право рекламировать Edge, но она должна уважать выбор людей в пользу использования другого браузера», — отметили журналисты.

Ранее в Microsoft заявили, что устаревший браузер Internet Exporer перестанет работать на компьютерах Windows в феврале 2023 года. В компании отметили, что дали пользователям отсрочку, чтобы они смогли комфортно перейти на браузер Edge.