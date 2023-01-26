В ДНР рассказали о сходстве операций в Угледаре и Соледаре

Советник врио главы ДНР Гагин: в Угледаре есть разветвленная подземная инфраструктура

В Угледаре, как и в Соледаре, есть разветвленная подземная инфраструктура. О сходстве операций в этих двух городах в эфире «России 1» рассказал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

«В городе в наличии такая же подземная инфраструктура: там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой — это усложнит штурмовые мероприятия, точно так же примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре», — сказал он, отметив, что у российских военных уже есть опыт боевых действий в подобных условиях.

Гагин добавил, что в Угледаре есть обширная промзона, а в окрестностях города находятся несколько советских шахт. В них Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали укрепрайоны по опыту Соледара и Мариуполя. «Используют в том числе в качестве госпиталей», — сообщил он корреспонденту ТАСС.

Ранее советник врио главы ДНР объяснил, что взятие Угледара позволит отрезать подвоз боеприпасов для украинских войск на марьинском направлении. Кроме того, оно позволит наносить и фронтальные, и фланговые удары ВСУ.

О взятии города Соледара в ДНР под контроль российских войск Минобороны отчиталось 13 января.