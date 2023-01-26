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13:34, 26 января 2023Россия

В ДНР объяснили необходимость взятия Угледара

Советник врио главы ДНР Гагин: взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов для ВСУ

Фото: РИА Новости

Взятие Угледара позволит отрезать подвоз боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он указал на то, что именно с марьинского направления ВСУ наносят удары по Донецку, добавив, что взятие Угледара также позволит «наносить и фронтальные, и фланговые удары» по украинским войскам.

«Направление очень важное, и, опять же, это ключ к дальнейшему освобождению наших территорий», — заключил он.

Ранее Гагин сообщал, что Вооруженные силы России взяли под свой контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Он также отметил, что под Угледаром в настоящий момент ведутся жестокие бои, а российская армия занимает новые позиции на подступах к населенному пункту.

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Алевтина Запольская
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