В ДНР объяснили необходимость взятия Угледара

Советник врио главы ДНР Гагин: взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов для ВСУ

Взятие Угледара позволит отрезать подвоз боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он указал на то, что именно с марьинского направления ВСУ наносят удары по Донецку, добавив, что взятие Угледара также позволит «наносить и фронтальные, и фланговые удары» по украинским войскам.

«Направление очень важное, и, опять же, это ключ к дальнейшему освобождению наших территорий», — заключил он.

Ранее Гагин сообщал, что Вооруженные силы России взяли под свой контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Он также отметил, что под Угледаром в настоящий момент ведутся жестокие бои, а российская армия занимает новые позиции на подступах к населенному пункту.

