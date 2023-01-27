Политолог объяснил решение Meta разблокировать аккаунты Трампа

Политолог Калачев объяснил решение Meta разблокировать аккаунты Трампа отсутствием рисков

После того, как американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, компании Meta (запрещенная в России экстремистская организация) не оставалось ничего, кроме как сделать то же самое, считает руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. Ее решение он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Meta в ближайшие недели восстановит аккаунты Трампа в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Причины разблокировки

«Степени общественной опасности нет. Трампа заблокировали после штурма Капитолия. Какие угрозы и риски создает его разблокировка? Никаких. Блокировка его была, мне кажется, перегибом. С другой стороны, после штурма Капитолия, я понимаю прекрасно, что думал [глава Meta Марк] Цукерберг», — высказался Калачев.

Политолог отметил, что Цукерберг (Meta) и Маск (Twitter) занимают диаметрально противоположные политические позиции. «Маск за республиканцев, Цукерберг за демократов. И тот, и другой разблокирует Трампа — прекрасно», — поделился он.

Шансы Трампа

Блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях могла бы в большей степени помочь ему в случае предвыборной кампании, чем возможность выступать на любых площадках, считает собеседник «Ленты.ру».

Шансы на победу в президентской гонке у политика появляются только при сравнении с нынешним лидером США Джо Байденом, и то небольшие, полагает Калачев. Более молодой кандидат от партии республиканцев, по его мнению, был бы более выгоден.

В общем, вопрос выдвижения Трампа от республиканской партии не предрешен, это во-первых. Во-вторых, шансы на победу невелики. А, в-третьих, запретный плод, как известно, сладок — гонения на него только добавляли бы к нему интерес Константин Калачев политолог

Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт экс-президента США Трампа в конце ноября 2022 года. Предварительно новый владелец соцсети Илон Маск провел опрос о том, следует ли восстанавливать аккаунт бывшего президента в соцсети. Больше половины пользователей высказались за. При этом сам политик заявлял, что не собирается возвращаться в Twitter.

Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа в начале 2021 года. Такое решение было принято после беспорядков, которые сторонники политика устроили в Капитолии в январе. В результате протестов погибли пять человек, десятки были арестованы. Также был ограничен доступ к учетным записям Трампа на видеохостинге YouTube.