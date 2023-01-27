Женщина украла десятки миллионов рублей, изменила внешность и исчезла на 25 лет

Сотрудница банка украла миллионы рублей и изменила внешность, чтобы скрыться от полиции

Банковская служащая из китайского города Юэцин, провинция Чжэцзян, украла 3,98 миллиона юаней (40,5 миллиона рублей) и изменила внешность, чтобы скрыться от полиции. Ей удалось исчезнуть на 25 лет, однако позднее ее все же поймали, сообщает в WeChat Народная прокуратура Юэцина.

В 1997 году 26-летняя сотрудница China Construction Bank Чэнь Илэ обнаружила уязвимость в банковской системе, пишет Bloomberg. Она позволяла указать на счете любую сумму, а затем снять несуществующие деньги в банкомате.

В обычной ситуации необъяснимое появление денег могли заметить другие сотрудники, поэтому Чэнь Илэ перевелась в небольшое отделение банка, которое не работало по выходным. Дождавшись субботы, женщина приписала к своему счету 5,66 миллиона юаней, объехала несколько банкоматов с чемоданом и сняла большую часть этой суммы.

Она понимала, что сможет увезти с собой не более 400 тысяч юаней (около четырех миллионов рублей). Часть украденного сотрудница банка спрятала в доме родителей, живших в деревне. Еще 2,1 миллиона юаней она положила на счета, которыми вместе с ней могли пользоваться ее братья и сестры.

Спустя три дня Чэнь Илэ тайком приехала к родителям, рассказала, где спрятала деньги и оставила им четыре сберегательные книжки, чтобы они смогли снять больше наличных. Отец уговаривал ее сдаться полиции, но она его не послушала. Когда дочь уехала, он сразу же сообщил о краже властям, передал в полицию сберкнижки и спрятанные деньги.

Тем временем Чэнь Илэ приехала в соседний город и обратилась в клинику, делающую пластические операции. Чтобы изменить внешность вне очереди, она заплатила крупную сумму. Затем женщина приобрела поддельное удостоверение личности на имя некоей Цзян Моу Хун.

Преступница поселилась в прибрежной провинции Гуандун, где начала новую жизнь. В течение 25 лет она избегала контактов с родственниками и первым мужем, а ее новая семья ничего не знала о ее прошлом. Женщина повторно вышла замуж, родила дочь и вложила деньги в собственную фирму, которая производила чистящие средства.

В декабре 2022 года правоохранительным органам удалось выследить и арестовать ее. Чэнь Илэ предъявили обвинения в коррупции, подделке документов и повторном замужестве без расторжения предыдущего брака. Как именно следователям удалось разыскать преступницу, не сообщается.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида ограбил банк и магазин при автомобильной заправке в городе Орландо и объяснил свои действия скукой. В ходе обоих ограблений мужчина был в одной и той же черной шапке с надписью «Полиция» и солнечных очках.