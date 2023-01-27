Ирландского бойца MMA Конора Макгрегора сбила машина, когда он катался на велосипеде

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор попал в ДТП. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Спортсмена сбила машина, когда он катался на велосипеде. Он заявил, что водитель не увидел его из-за сильного солнца. «На полной скорости прямо на меня. Слава богу, мое время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо также», — добавил боец, подчеркнув, что жизнь ему спасли навыки правильной координации.

В октябре 2022 года Макгрегор заявил, что планирует вернуться в октагон в начале 2023 года. Он указал, что будет готов начать тренировочный лагерь через пару месяцев.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого до сих пор восстанавливается. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев 6 поражений.