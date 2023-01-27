Россиян предупредили о распространенных схемах мошенничества на сайтах знакомств

Роскачество назвало вымогательство самой популярной схемой мошенников на сайтах знакомств

Россиян предупредили о трех распространенных схемах мошенничества на сайтах знакомств. Самые популярные у злоумышленников способы кражи средств пользователей таких сайтов «Газете.Ru» назвал Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

По данным специалиста, самой распространенной схемой является вымогательство. Так, мошенники устанавливают с жертвами эмоциональный контакт, а потом сообщают о каком-то форс-мажоре или трагических обстоятельствах. «Жертвы часто в долг переводят возлюбленным по переписке некую сумму денег, а затем прекрасный принц или принцесса исчезают. А если не исчезают, продолжают "качать" из жертвы средства пока она сама не заподозрит неладное», — рассказал Кузьменко.

Еще один популярный способ обмана связан с доставкой. В какой-то момент поклонники, чаще всего мужчины, сообщают девушкам, что отправили им дорогостоящий подарок, и просят заплатить за доставку. В этой схеме вместо подарка, если он вообще приходит, девушкам достаются пустые или набитые, например, камнями коробки.

«Могут мошенники, соврав о доставке, и снять деньги с карты. Так, собеседник снова обещает подарок с доставкой и просит продиктовать код из СМС, чтобы подтвердить номер, который якобы оставил курьеру для связи. На деле этот код — подтверждение операции в вашем мобильном банке», — предостерег эксперт.

По словам Кузьменко, третья распространенная схема — это фишинг. Он чаще всего исходит от женских профилей. Девушка устанавливает эмоциональный контакт с собеседником, а затем, например, под предлогом покупки билетов, присылает в чат ссылку на сайт кинотеатра. Страница в таком случае может оказаться фишинговой.

«Опасаться на сайтах знакомств стоит и вирусов. Часто собеседники предлагают жертвам установить "прикольное" приложение по ссылке, которая заражена», — предупредил специалист. Еще одна схема, по его словам, — инвестирование и «бизнес». Она рассчитана на обеспеченных людей и может раскручиваться несколько месяцев. Как правило, мошенники предлагают вложиться в криптовалюту или «интересный проект», а затем исчезают с деньгами.

В феврале 2022 года эксперты компании-производителя антивирусных программ ESET назвали способы защитить себя от обмана на сайтах и в приложениях знакомств. В частности, они предупредили, что мошенники часто стараются перевести общение с сайта или приложения знакомств в мессенджер.