Очередной крупный аэропорт Европы отменил часть вылетов из-за забастовки

Аэропорт Дюссельдорфа отменил треть рейсов из-за забастовки профсоюза Verdi

Очередной крупный немецкий аэропорт, Дюссельдорф, в пятницу, 27 января, отменил часть вылетов из-за забастовки работников. Об этом пишет Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Представитель профсоюза Verdi сообщил, что забастовка сотрудников службы обработки багажа и самолетов Aviapartner закончится в субботу, 28 января. Как стало известно, уровень участия в акции достиг 90 процентов — требовать сохранить рабочие места вышли около 700 человек.

По данным европейского аэропорта, на пятницу был запланирован вылет 290 рейсов, около трети из них (101 рейс) уже отменены. Тем не менее ситуацию в терминалах назвали спокойной, так как авиакомпании предупредили пассажиров об отменах и задержках.

Причиной забастовки стал новый контракт на наземное обслуживание аэропорта, который выиграла у Aviapartner другая компания — Wingas. По словам представителя профсоюза Verdi, из-за изменений подрядчик вынужден отказаться от плана социального обеспечения с выходным пособием для сотрудников, которым грозит потеря работы.

Ранее в январе аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в Германии отменил все рейсы из-за забастовки германского профсоюза Verdi. Организация требует повышения заработной платы на 500 евро для сотрудников, чьи контракты заключены на один год.