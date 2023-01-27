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15:01, 27 января 2023Экономика

Выходец из России стал главным налогоплательщиком Великобритании

Sunday Times: выходец из России Александр Герко стал главным налогоплательщиком Британии

Фото: @AlexanderGerko

Основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко стал главным налогоплательщиком Великобритании в рейтинге The Sunday Times.

Выходец из России заплатил в Великобритании 487 миллионов фунтов (602,8 миллиона долларов) налогов. Герко сместил с первого места основательницу международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс (569,6 миллиона долларов) и ее семью. На третьем месте оказался Стивен Рубин (485,7 миллиона долларов) — совладелец и глава Pentland Group, специализирующейся на производстве спортивных товаров.

Герко родился в Москве и получил степень доктора математических наук в МГУ. У него британское гражданство, по данным издания, от российского миллиардер отказался. В декабре прошлого год Bloomberg оценивал капитал Герко в шесть миллиардов долларов. The Sunday Times называет Герко фанатом научной фантастики и «откровенным критиком» российской спецоперации на Украине.

Ранее от российского гражданства отказались Олег Тиньков, бизнесмен Юрий Мильнер, а также миллиардер из списка Forbes Рубен Варданян.

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Платон Щукин
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