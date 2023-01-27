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18:16, 27 января 2023Из жизни

Невиновная женщина пять месяцев просидела в тюрьме из-за антистресс-игрушки

Fox 5: невиновную американку на пять месяцев посадили в тюрьму из-за антистресс-мяча

Фото: Rebekah Zemansky / Shutterstock

Невиновная жительница американского города Атланта, штат Джорджия, пять месяцев просидела в тюрьме по обвинению в преступлении, которого она не совершала. Об этом сообщает Fox 5 Atlanta.

Ночью Джузема Голдринг гуляла в центре города вместе с подругой. Полицейские остановили женщин и решили досмотреть их. Из сумочки Голдринг достали игрушку-антистресс, наполненную гранулированным наполнителем. Полицейский вскрыл его и заявил, что обнаружил внутри кокаин.

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Голдринг посадили в тюрьму, а мяч-антистресс отправили в Бюро расследований штата Джорджия для проведения экспертизы.

«Я все время говорила полицейскому, что это ошибка», — заявила Голдринг. Адвокат женщины Джефф Филиповиц, который выиграл дело, заявил, что дело его подзащитной было полностью сфабриковано. Он пояснил, что полицейским нужно было набрать определенное количество штрафов для отчетности.

Через месяц после ареста Бюро расследований опубликовало отчет, из которого следовало, что в сумочке у Голдринг не было кокаина.

Несмотря на это, женщина оставалась под стражей еще четыре месяца.

Американка не могла позволить себе оплату услуг частного адвоката по уголовным делам. У нее был государственный защитник. После освобождения женщины Городской совет Атланты одобрил выплату Голдринг компенсации в размере 1,5 миллиона долларов (103,9 миллиона рублей). Женщина надеется, что эти деньги позволят ей начать жизнь заново.

Ранее сообщалось, что невиновная жительница американского округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, провела 13 дней за решеткой из-за того, что полицейские перепутали ее с тезкой. После выхода из тюрьмы американка подала иск в отношении полиции Лос-Анджелеса, полиции аэропорта Лос-Анджелеса.

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Алиса Дмитриева
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