Невиновная женщина провела 13 дней в тюрьме из-за своего имени

Невиновная жительница американского округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, провела 13 дней за решеткой из-за того, что полицейские перепутали ее с ее тезкой. Об этом сообщает Yahoo.

Бетани К. Фарбер утверждает, что ее проблемы начались в апреле, когда она находилась в международном аэропорту Лос-Анджелеса в ожидании рейса в мексиканский город Пуэрто-Эскондидо.

Американку препроводили в комнату для персонала вместе с представителями службы транспортной безопасности. Там женщина прождала около двух часов и пропустила свой рейс, прежде чем ей сообщили, что на ее имя выписан ордер на арест в штате Техас. Полицейские арестовали Фарбер, не проверив ее личность и не посмотрев ее водительское удостоверение и прочие документы. Ее поместили в женскую тюрьму.

После выхода из тюрьмы американка подала иск в отношении полиции Лос-Анджелеса, полиции аэропорта Лос-Анджелеса и города Лос-Анджелес. Фарбер обвинила ответчиков в халатности и причинении ей морального ущерба.

В нем отмечается, что одного взгляда на фотографии Бетани Фарбер и ее тезки в розыске было бы достаточно, чтобы понять, что арестован не тот человек .Американка заявила, что ей пришлось пережить такое, через что никто не должен проходить. Она подчеркнула, что за время ее пребывания в тюрьме ее 90-летняя бабушка так сильно переживала, что умерла вскоре после того, как ее освободили. Женщина просит суд назначить ей денежную компенсацию.

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