Молния попала в купавшегося в океане мальчика

В Австралии в купавшегося в океане восьмилетнего мальчика попала молния

Молния попала в мальчика, который купался на пляже в австралийском городе Шеллхарбор, штат Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает ABC.

Восьмилетний мальчик пострадал от удара молнии во время купания в океане. Мальчик получил сильные ожоги на груди, и у него остановилось сердце. Спасатели вытащили пострадавшего из воды и вызвали скорую помощь. В ожидании врачей они несколько раз выполнили ребенку сердечно-легочную реанимацию.

Парамедики оказали пострадавшему первую помощь, после чего ребенка доставили в детскую больницу. Состояние мальчика оценивается как критическое, но стабильное.

Температура воздуха в районе Шеллхарбора достигала 33 градусов, но затем в регион пришел облачный фронт. Метеорологическое бюро выпустило грозовое предупреждение, а Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила жителей о необходимости поместить автомобили под укрытие, отключить от сети электроприборы и держаться подальше от окон.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Аризона сумел реанимировать дочь, чье сердце остановилось после удара молнии, и буквально спас ей жизнь. Сразу после того, как она очнулась и узнала о случившемся, она пошутила, что теперь ей всегда будет что рассказать на вечеринках.