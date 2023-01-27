Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:12, 27 января 2023Мир

Захарова призвала посла Германии прояснить заявления по Украине

Захарова призвала посла Германии прояснить противоречащие заявления МИД ФРГ по Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к послу Германии в России Александру графу Ламбсдорфу с просьбой прояснить противоречащие друг другу заявления МИД ФРГ по конфликту на Украине. Соответствующая запись опубликована в ее Telegram-канале.

«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией», — возмутилась дипломат. В то же время «это же министерство не считает свою страну участницей конфликта», напомнила Захарова.

«Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», —призвала она.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила о войне Запада против России, однако призывала бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. При этом министерство, комментируя заявление Бербок, подчеркнуло, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде выразили удивление и раздражение из-за слов Нуланд о санкциях
Российские сервисы остановили прием онлайн-платежей из-за границы
Аналитик назвал выгодные в 2023 году валюты
Захарова призвала посла Германии прояснить заявления по Украине
В «Ростехе» рассказали о создании способных атаковать противника «роем» дронов
В Казахстане вступила в силу отмена «визарана» для иностранцев
В ДНР предрекли кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара
Москвичам напомнили историю возникновения площади Революции
Задержан глава IT-управления российской таможни
Сжегший Коран политик пригрозил Эрдогану
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.