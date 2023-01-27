Захарова призвала посла Германии прояснить заявления по Украине

Захарова призвала посла Германии прояснить противоречащие заявления МИД ФРГ по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к послу Германии в России Александру графу Ламбсдорфу с просьбой прояснить противоречащие друг другу заявления МИД ФРГ по конфликту на Украине. Соответствующая запись опубликована в ее Telegram-канале.

«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией», — возмутилась дипломат. В то же время «это же министерство не считает свою страну участницей конфликта», напомнила Захарова.

«Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», —призвала она.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила о войне Запада против России, однако призывала бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. При этом министерство, комментируя заявление Бербок, подчеркнуло, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.