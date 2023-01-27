Михалков сообщил о выходе на сцену после выписки из больницы

Режиссер Никита Михалков сообщил о выходе на сцену театра после выписки из больницы

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщил, что готовится к выходу на сцену театра после выписки из больницы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Бесогон».

Госпитализированный в начале января кинематографист анонсировал свое участие в спектакле «12» в Московском Академическом Театре Сатиры.

«6 и 7 февраля мы с моими коллегами из Центра театра и кино выйдем на сцену Театра сатиры в спектакле "12". Это актуальная история. И недаром слоган нашего спектакля: "Про всех и для каждого". Сидит ли зритель в царской ложе или на галерке, каждый найдет в спектакле свое», — написал Михалков, добавив, что постановка рассказывает о том, «что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде».

26 января стало известно, что 77-летнего кинематографиста выписали из больницы. Тогда Михалков заявил, что ему требуется время на восстановление и реабилитацию.

О госпитализации режиссера стало известно 5 января. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое.