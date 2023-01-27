Пушилин объяснил смену мэра Мариуполя

Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале нового периода восстановления Мариуполя

Начался новый период восстановления Мариуполя, он требует другого подхода в управлении. Так врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал РИА Новости назначение нового мэра города.

Пушилин подчеркнул, что смена главы города связаны исключительно со сменой подходов в управлении Мариуполем. Он назвал Моргуна опытным управленцем, знакомым со спецификой восстановления территорий. Он отметил, что политик также выступал в роли кризис-менеджер, когда временно возглавлял Ясиноватую. По мнению Пушилина, этот опыт востребован именно в период перехода Мариуполя к развитию.

Пушилин заверил, что никаких претензий к Иващенко нет, и отметил его большой личный вклад в восстановление Мариуполя, когда город был практически полностью разрушен. По словам Пушилина, Иващенко пришлось по крупицам восстанавливать коммунальное хозяйство, выстраивать заново работу всех служб, решать гуманитарные, финансовые и кадровые проблемы.

«Что касается Константина Иващенко, то он не уходит "в никуда". Он остается в команде», — пояснил врио ДНР.

24 января стало известно, что Пушилин назначил бывшего главу администрации Новоазовского района ДНР Олега Моргуна на пост главы администрации Мариуполя. Иващенко был освобожден от должности.