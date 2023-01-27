Дарья Мороз начала съемки своего режиссерского дебюта для онлайн-кинотеатра Okko

Дарья Мороз в качестве режиссера начала съемки мини-сериала для онлайн-кинотеатра Okko

Онлайн-кинотеатр Okko продолжает сотрудничество с кинокомпанией NORM PRODUCTION и объявляет о старте съемок оригинального мини-сериала «Секс. До и после».

Новый ироничный проект Вячеслава Дусмухаметова и режиссерский дебют Дарьи Мороз — коллекция новелл о людях и их отношениях «Секс. До и после», которая расскажет о том, что приводит к сексу, и что происходит сразу после него.

В одной из новелл парень соглашается завести ребенка со своей лучшей подругой, не подозревая о ее коварном плане. В другой — случайное знакомство заставляет веганку задуматься, не противоречит ли секс ее убеждениям. А спор двух незнакомцев о феминизме решается в постели, где женщина не собирается оставаться в долгу перед мужчиной. Герои историй рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает.

Креативным продюсером сериала выступит Антон Морозенко («Холоп», «Год культуры», «Девушки с Макаровым», «Универ»), оператором-постановщиком — Павел Белявский («Домашнее поле», «Сказки Пушкина. Для взрослых»). В сериале примут участие Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Вячеслав Чепурченко, Ангелина Стречина, Сергей Горошко, Антон Рогачев, Дарья Мороз, Кристина Александрова, Кирилл Власов и другие.

«Мы стартуем с очень живой, современной человеческой историей, очень киношной, на мой взгляд, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни — не главное. Главное — какими мы в него заходим и какими выходим. Как мы меняемся, находим человеческие сочетания, разваливаемся или, наоборот, залипаем и так далее, и какими бываем разными до и после. Все новеллы — это жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей и узнаваемых ситуаций. У нас потрясающий пул артистов и крутая производственная команда. Я верю, что все вместе мы сделаем классное зрительское кино. И я очень благодарна Славе Дусмухаметову, который, почему-то, предложил этот проект именно мне. Для меня это первый режиссерский опыт и пока немножко страшновато, но, я, неожиданно для себя, чувствую себя на своем месте», — отметила Дарья Мороз.

«Пусть вас не смущает название, наша история не про секс, этого добра хватает на всех платформах, у нас про отношения, про кризисы, страхи, способы их преодоления, и все это очень смело и очень смешно. Команда — огонь! Каст шикарный, оператор умница, ну а с режиссером Дашей Мороз мы очень быстро нашли общий язык и поняли, что смотрим на этот мир примерно одинаково. Уверен, что результат этой веселой коллаборации порадует всех зрителей Okko», — прокомментировал съемки Антон Морозенко.

Ранее Okko совместно с NORM PRODUCTION объявили о старте съемок двух проектов, которые пополнят линейку оригинальных сериалов сервиса: психологического триллера под рабочим названием «Почему ты такая злая?» с Марьяной Спивак, Марией Мацель, Юрием Колокольниковым и Филиппом Янковским в главных ролях и драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской в главной роли.

Съемки мини-сериала «Секс. До и после» пройдут в Москве и продлятся до конца марта. Премьера в Okko запланирована на 2023 год.