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12:38, 27 января 2023Бывший СССР

Алиев назвал терроризмом нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Президент Азербайджана Алиев назвал терроризмом нападение на посольство страны в Тегеране
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терроризмом нападение неизвестного на посольство страны в столице Ирана Тегеране. Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter.

«Решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня у посольства Азербайджана в Тегеране», — написал он.

Кроме того, азербайджанский лидер выразил соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Орхана Ризван оглу Аскерова, который погиб, защищая посольство и его сотрудников. Он отметил, что требует скорейшего расследования произошедшего и скорейшего наказания виноватых. «Террористическая атака на дипломатические представительства неприемлема!» — заключил Алиев.

Ранее сообщалось, что в столице Ирана неизвестный ворвался на пост охраны азербайджанского посольства и начал стрелять из автомата Калашникова, ранив двоих охранников дипведомства. Один из пострадавших скончался.

Мужчина, подозреваемый в нападении, задержан. Он объяснил свои действия тем, что якобы пришел вызволять свою жену, которая отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась. Нападавший утверждает, что неоднократно просил встречи с послом, но ему отказывали.

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Варвара Кошечкина
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